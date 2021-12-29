СМИ: Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ Бербок из-за "Северного потока - 2"

Официально отмена переговоров обозначалась как "ошибка в расписании".

Президент Украины Владимир Зеленский отменил намеченную на 7 февраля встречу с главой внешнеполитического ведомства Германии Анналеной Бербок. Причиной этого решения стало несогласие Киева с позицией Берлина по санкциям против проекта "Северный поток – 2", сообщает телевизионный канал CNN, ссылаясь на источник, близкий к правительству Украины.

Официально отмена переговоров обозначалась как "ошибка в расписании", однако на самом деле это было сделано Зеленским намеренно, заявил журналист CNN Джейк Таппер на своей странице в "Твиттере".

Зеленский отменил свою встречу с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок из-за того, что та отказалась заявлять, что Германия откажется от газопровода "Северный поток – 2", если Россия совершит вторжение, а также из-за отказа Германии предоставлять Киеву любую военную помощь. Джейк Таппер, журналист CNN

Накануне Бербок сообщила, что встреча с Зеленским была отменена. Изначально в мероприятии должен был принимать участие министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, однако у него "изменились планы".

Напомним, 8 февраля в Киеве запланированы переговоры Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Украинская сторона намерена в ходе встречи поднять вопрос о поставках ей оружия.

Ранее Макрон заявил, что Франция и Россия договорились работать вместе над гарантиями безопасности.

Фото: сайт президента Украины