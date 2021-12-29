Кулеба рассказал о повестке переговоров с Бербок и Макроном

Киев намерен договориться с Францией и ФРГ о поставках оружия.

Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок и президент Франции Эмманюэль Макрон посетят Киев. Украинские власти намерены договориться с ними о поставках оружия, заявил в ходе брифинга министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Вопрос военных поставок в Украину с Германии, из третьих стран или международных организаций, требующих разрешения Германии, будет в повестке дня моих переговоров, как и ряд других вопросов. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По словам министра, когда речь идет об укреплении обороноспособности, "не может быть стран-исключений", с которыми эта тема бы не обсуждалась.

Ожидается, что встреча с Бербок состоится 7-8 февраля. Переговоры с Макроном пройдут завтра, после того как президент посетит Москву для саммита с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Кулеба назвал фактор, сдерживающий РФ от "вторжения" на Украину.

Видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine