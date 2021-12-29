Власти Украины назвали фактор, сдерживающий РФ от "нападения"

В МИД страны назвали Киев центром притяжения международной дипломатии, что посчитали "фактором сдерживания".

Во внешнеполитическом ведомстве Украины назвали фактор, сдерживающий Россию от "вторжения". Таковым является большое число визитов западных дипломатов и высоких делегаций на Украину, заявил глава министерства Дмитрий Кулеба.

Интенсивная дипломатия сейчас позволяет удерживать ситуацию на российско-украинской границе под контролем. Киев превратился в центр притяжения международной дипломатии, и это тоже фактор сдерживания для России. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, ранее с целью посетить Донбасс на территорию Украины прибыли главы министерств иностранных дел Чехии, Словакии и Австрии. Кроме того, в страну с рабочими визитами приезжали премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Тайип Эрдоган. 8 февраля в Киев прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин и его французский коллега проведут встречу в Кремле 7 февраля.

Видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine