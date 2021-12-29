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Путин и Макрон проведут встречу в Кремле 7 февраля
Сегодня, 11:00
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Путин и Макрон проведут встречу в Кремле 7 февраля

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Москва надеется получить от Макрона ответы по гарантиями безопасности. 

Президент России Владимир Путин проведет очную встречу в Кремле со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном 7 февраля. Об этом пишет ТАСС.

За последние две недели лидеры государств три раза проводили телефонный разговор. В понедельник президент Франции лично посетит Москву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на повестке дня российско-французского саммита будет много тем.

Основной целью визита для французской стороны станет недопущение эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. Такое мнение выразил политический обозреватель Франсуа Клемансо. По словам Пескова, Москва надеется получить от Макрона ответы по гарантиями безопасности. 

По итогам встречи Путина и Макрона запланирована пресс-конференция.

Ранее Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, эмманюэль макрон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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