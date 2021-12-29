Путин и Джонсон обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Стороны обсудили кризис внутри Украины и ситуацию по обеспечению гарантий безопасности РФ. Отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны провели подробный обмен мнениями по этим вопросам.
Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации.
из сообщения пресс-службы Кремля
В частности, российский лидер указал на "хронический саботаж" Киевом Минских соглашений и неготовность Североатлантического альянса адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности.
В коммюнике, распространенном канцелярией Джонсона по итогам телефонного разговора, отметили, что "премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность в связи с наблюдаемым сейчас враждебным поведением России у украинской границы".
Кроме того, отмечается, что Джонсон подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также выступил за необходимость включить Украину в переговоры.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что Киев стремится к миру исключительно дипломатическим путем.
Фото: kremlin.ru
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