Зеленский: Киев стремится к миру исключительно дипломатией

Глава Украины оценил попытки снизить градус накала около границы с РФ.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что Киев стремится к миру исключительно дипломатическим путем. Такую позицию глава государства высказал во время совместного брифинга по завершению встречи с премьер-министром Нидерландов. Украина хочет добиться деэскалации конфликта около своей границы.

Все это оружие - это только защита. Мы думаем только о мире, мы думаем только о деоккупации и только дипломатическим путём. Мы говорим о том, что больше сегодня мы не отдадим ни единого участка нашей земли, не отдадим наши территории, какой бы ни была цена этого дела. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее российские дипломаты говорили о том, что Киев направил на Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. В связи с ситуацией Москва высказывала обеспокоенность. Также напряженность обстановки связана с переброской военной техники стран НАТО к государственным границам РФ.

Зеленский заявил, что не помнит, кто подписал минские соглашения.

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