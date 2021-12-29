Глава Украины считает, что Киев выполняет условия "Минска".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не помнит, кто подписал минские соглашения. Такой конфуз произошел во время совместной пресс-конференции политика с главой британского правительства Борисом Джонсоном. По мнению лидера Украины, Киев ответственно относится к международным обязательствам по урегулированию конфликта на Донбассе и выполняет их. Страна по-прежнему считает "нормандский формат" единственной работающей площадкой для дискуссии по проблеме.

Я уже не помню, кто подписал минские соглашения, но точно знаю, кто их должен выполнять. Мы ответственно относимся к тем или иным соглашениям. Я понимаю, что такое минские соглашения. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава Украины уточнил, что сейчас не хочет поднимать пункты соглашений "Минска". Он подтвердил, что страны имеют разные прочтения. Лично Зеленский остался доволен не всеми пунктами документа. При этом он счел, что Киев должен что-то делать ради дальнейшей деоккупации территорий и защиты национального суверенитета.

Политик напомнил журналистам о том, что параллельно с нормандским саммитом ведутся обсуждения о других форматах общения с РФ. По словам Зеленского, сделать это будет непросто, но при этом никто из властей не жалуется на ситуацию. Зеленский подвел итог своей речи: "Мы все равно всех победим".

Зеленский: Британия помогает Украине укреплять флот.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy Official