Зеленский: Британия помогает Украине укреплять флот

Глава Украины напомнил о создании мощного флота в стране.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Британия помогает Киеву укреплять собственный военно-морской флот. Об этом глава государства рассказал журналистам во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. По словам политика, сейчас стороны находятся на практическом этапе в реализации сотрудничества.

Я понимаю, что сегодня это не разблокирует и не защитит нас в Черном море и не разблокирует черноморское и азовское побережье. Но тем не менее это один из мощных шагов - независимый флот. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский уточнил, что говорит о создании национального украинского флота, который будет способен защищать государственные берега и акваторию. В Киеве выразили благодарность британскому правительству и лично Джонсону, которые помогают создавать Украине морские военные базы и другую инфраструктуру.

Джонсон пообещал применить санкции против РФ в случае вторжения на Украину.

Фото и видео: YouTube / Факти ICTV