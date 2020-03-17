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В Германии начали продавать сладости в виде головы Меркель

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Конфета от Odenwaelder Marzipan создана вручную из марципана.

В Германии начали продавать сладости в виде канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на информацию. опубликованную в информационном агентстве The Reuters.

Немецкая фабрика Odenwaelder Marzipan, производящая конфеты, выпустила марципановую новинку. Сладости изготовлены в форме головы главы местного правительства, которая в скором времени покинет свой должностной пост. В описании продукта говорится о том, что конфета подойдет тем, кто хочет пожелать всего лучшего руководителю кабмина ФРГ.

Отставка. Я сделаю это

надпись на упаковке конфеты

Данная фраза является отсылкой на речь Меркель, которую она произнесла в 2015 году. Однако тогда чиновница говорила не о себе, а о приеме беженцев в Германию. Представитель производства Томас Цубер объяснил, что конфетную Меркель можно поставить у себя дома в качестве сувенира. В общей сложности будет создано около подобных 500 конфет. Каждая из них изготавливается вручную. Купить сладость можно за пять евро (400 рублей).

Меркель выступила с последней речью перед Бундестагом текущего созыва.

Фото и видео: Telegram / Карточный Домик: Европа
 

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Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей,

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