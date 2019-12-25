Чиновница выступала перед парламентариями 14 минут.

Немецкий канцлер Ангела Меркель выступила с последней речью перед Бундестагом текущего созыва. Речь главы правительства Германии на завершающем пленарном заседании длилась 14 минут. Спикер упомянула о необходимости борьбы с климатическими изменениями, развитии "зеленой" экономики, противодействии терроризму и киберпреступлениям. Меркель в очередной раз призвала сограждан пройти курс вакцинации от коронавируса. В конце выступления она затронула вопросы внутренней политики. Этим она вызвала критику среди оппозиционно настроенных депутатов.

Напомним, что парламентские выборы в ФРГ запланированы на 26 сентября. Местная конституция гласит, что бундестаг в новом составе должен собраться в течение 30 дней после дня голосования. Полномочия канцлера формально заканчиваются с первым заседанием законодательного органа. Уходящий канцлер официально становится исполняющим обязанности. Новый канцлер вступит в должность после получения верительной грамоты от президента Германии. Это произойдет после того, как политические партии завершат коалиционные переговоры. Четыре года назад на такие переговоры у парламентариев ушло 172 дня.

Меркель: на восстановление пострадавших от наводнения регионов ФРГ уйдут годы.

Фото и видео: YouTube / WELT