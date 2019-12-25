Меркель: на восстановление пострадавших от наводнения регионов ФРГ уйдут годы

В Германии оценили последствия июльских аномальных дождей.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что на восстановление пострадавших от наводнения регионов ФРГ уйдут годы. Такое заявление чиновница сделала в рамках выступления в бундестаге на последнем пленарном заседании. Речь идет о потопе, который прошелся по Германии в июле 2021 года. Стихийное бедствие было вызвано продолжающимися ливнями. Меркель полагает, что аномальные дожди говорят о необходимости борьбы с климатическими изменениями на планете.

На восстановление уйдут месяцы, годы. Нам понадобится выдержка. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Напомним, что на западе и юго-западе Германии с 12 июля ли дожди, которые привели к человеческим жертвами и разрушениям домов и инфраструктуры. Только на федеральной земле Арвайлер погиб 141 человек.

Кандидата в канцлеры ФРГ заметили смеющимся во время речи о жертвах наводнения.

Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций