Кандидата в канцлеры ФРГ заметили смеющимся во время речи о жертвах наводнения

Некоторые комментаторы заявили, что не станут голосовать за него на выборах.

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативной партии ХДС Армин Лашет рассмеялся во время речи президента страны Франк-Вальтера Штайнмайера о жертвах наводнения. Об этом пишет немецкая ежедневная газета Bild.

Этот факт вызвал критику среди коллег Лашета и граждан Германии. Комментаторы отметили, что, возможно, политик не слышал, о чем говорит президент, однако, смех на таких мероприятиях неуместен в любом случае.

Я действительно потерял дар речи. Ларс Клингбайль, генсек СДПГ

Это просто раздражает. Карл Лаутербах, член СДПГ

Комментаторы в социальных сетях отметили, потенциальный приемник Меркель повел себя "невыносимо". Некоторые из них заявили, что не станут голосовать за Лашета на грядущих выборах.

Напомним, масштабное наводнение в соседней Австрии ФРГ началось после сильных ливней в ночь на 14 июля в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия. Стихия разрушила мосты, дома и дороги, произошли обрывы ЛЭП. Из-за наводнения на западе Германии погибли как минимум 156 человек. Сейчас известно в общей сложности о 670 пострадавших.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель посетила пострадавшие от наводнения районы ФРГ.

Видео: YouTube / The Telegraph