Президент ФРГ распустил бундестаг и назначил дату досрочных выборов

Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил свое решение.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер публично заявил о том, что решил распустить местный бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Информацией немецкий чиновник поделился на брифинге, который транслировался в эфире телеканала Zeit.

Сегодня я принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля следующего года. Соответствующее уведомление передано на имя председателя бундестага. Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ

Напомним, что предложение о роспуске парламента ФРГ было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия немецкое правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Олафу Шольцу в качестве главы правительства проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 законодателей проголосовали "за", еще 116 человек воздержались.

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Фото и видео: YouTube / ZEIT ONLINE