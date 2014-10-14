Немецкие власти не имели никакой значительной роли на саммите в Шарм-эль-Шейхе.

Политика бывшего министра по иностранным делам Германии Анналены Бербок и действующего немецкого канцлера Фридриха Мерца по отношению к региональному конфликту в секторе Газа привела к тому, что Берлин полностью утратил свое влияние на геополитической арене. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания Berliner Zeitung. Авторы материала сообщили своей аудитории, что Фридрих Мерц совершенно не играл никакой роли на прошедшем саммите в Шарм-эль-Шейхе. Он не устраивал пресс-конференции для СМИ и не был задействован в ключевых обсуждениях вопроса. По данным газеты из Германии, чиновник только наблюдал за происходящем со стороны. В статье говорится о том, что одной из основных причин такого развития события стали неосторожные заявления Анналены Бербок в октябре 2024 года. Они были интерпретированы на международном уровне как оправдание нападений еврейского государства на мирное население. Сейчас же федеральное правительство ФРГ расплачивается за эти резкие высказывания.

Германия <…> утратила влияние не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге. <…> Министр иностранных дел Анналена Бербок , канцлер Шольц, а теперь и Мерц растратили это доверие... Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной. текст публикации в иностранном СМИ

Напомним, что политические лидеры из США, Египта, Катара и Турции подписали в понедельник, 13 октября, мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. Дональд Трамп назвал это "крупнейшей и самой сложной сделкой". В свою очередь, египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси определил соглашение по палестинскому анклаву на Ближнем Востоке как поворотный исторический момент.

