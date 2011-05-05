В Германии на фестивале Schlingel фильм "Маленький воин" признан "Лучшим европейским детским фильмом"

Режиссером этого фильма выступил Илья Ермолов.

В Германии фильм "Маленький воин" онлайн-кинотеатра KION признан "Лучшим европейским детским фильмом" на 26-й международном кинофестивале для детей и юношества Schlingel, он проходил с 9 по 16 октября 2021 года. Режиссером этого фильма выступил Илья Ермолов.

"Маленький воин" рассказывает о взрослении 13-летнего подростка Вити Касаткина. Он — среднестатистический "трудный подросток", не без труда контактирует с одноклассниками, но заботится о матери, воспитывающей его в одиночку. Отец — спортивный журналист и исследователь сумо — оставил семью, уехав в Японию из России. Единственное, что осталось у Вити от отца — интерес к сумо. Мальчик мечтает победить на юношеском турнире по этому виду спорта, который должен проходить в Японии. Чтобы его победу обязательно увидел отец и, наконец, вернулся в семью.

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Фото: предоставлено оганизаторами