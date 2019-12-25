Съемки фильма ограничат движение автотранспорта в Петербурге

В Петербурге будут снимать фильм "Самая большая луна". Российский боевик расскажет сверхлюдях, наделенных необычными способностями.

В пятницу вечером, 22 октября, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили об ограничении движения автотранспорта из-за проведения киносъёмок.

Так, в связи с проведением съемок художественного фильма "Самая большая луна" движение транспортных средств будет прекращено с 26 по 28 октября.

Например, с 15.00 26 октября до 05.00 27 октября по четной стороне наб. р. Мойки от Матвеева пер. до ул. Писарева, четной стороне наб. р. Мойки от наб. Крюкова канала до Матвеева пер. (не более чем на 15 минут в течение часа). Также с 16.00 27 октября до 09.00 28 октября по Соляному пер. от Гангутской ул. до ул. Чайковского и ул. Оружейника Федорова.

Помимо этого будет запрещена остановка автотранспорта.

Ознакомиться с полным списком ограничений и схемами ОДД можно на сайте комитета.

Фото: Piter.tv