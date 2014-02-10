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В Баварии грузовик протаранил автомобили армии США

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В результате ДТП пострадали восемь человек, включая гражданских.

В Баварии грузовик протаранил автомобили армии Соединенных Штатов. Об этом сообщает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.  

ДТП произошло на автобане "Пассау – Нюрнберг". По информации СМИ, гражданский грузовик врезался в военную колонну, состоящую из четырех машин. Все они были припаркованы возле дороги. В результате аварии две машины загорелись. Уточняется, что в составе колонны находились два бензовоза.

Всего в ДТП пострадали восемь человек. Несколько военнослужащих были доставлены в медицинское учреждение с отравлением угарным газом. Среди пострадавших также есть и гражданские. Погибших нет.

Ранее в Курске легковушка провалилась в яму для ремонта теплосетей.

Видео: YouTube / FOCUS Online

Теги: бавария, германия, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Мировые новости,

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