В Курске легковушка провалилась в яму для ремонта теплосетей

Водитель не пострадал, отделался шоком.

В Курске автомобиль во время движения провалился в разрытую на проезжей части яму. Об этом сообщили в пресс-службе управления регионального управления МВД России.

Инцидент произошел вечером 19 декабря. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство вместе с ним провалилось в разрытие для проведения ремонтных работ теплосетей и перевернулось на крышу.

По информации телеканала РЕН ТВ, водитель смог самостоятельно выбраться из автомобиля. Из ямы ему помогли выбраться очевидцы произошедшего. В результате ДТП водитель не пострадал, отделался шоком. По его словам, он видел знак о проведении ремонтных работ на дороге, однако не успел перестроиться.

Ранее водитель каршеринга влетел в теплосеть в Петербурге и провалился в яму.

Видео: Telegram/Mash