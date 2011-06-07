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Водитель каршеринга влетел в теплосеть на улице Козлова и провалился в яму

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На помощь пострадавшему пришел водитель микроавтобуса.

На улице Козлова каршеринг врезался в теплосеть. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 19 декабря, у дома № 27/1. О случившем сообщили в группе "Ульянка" в социальной сети "ВКонтакте".

Автомобилист не заметил знак "кирпич", снес железные ограждения и уткнулся передней частью иномарки в яму. Покинув салон легковушки, мужчина начал кому-то звонить. Спустя 10 минут на место аварии прибыл микроавтобус. Водитель вытащил поврежденную машину из углубления в асфальте и уехал. Арендатор легковушки попытался скрыться с места аварии, но у дома № 25 его остановили сотрудники ДПС.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Пискаревском проспекте Hyundai протаранил остановку.

Видео, фото: ВКонтакте, Ульянка

 

Теги: врезался в теплосеть, каршеринг, улица козлова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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