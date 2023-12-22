Сара Вагенкнехт считает, что позиции Запада и Киева в региональном конфликте с Россией ухудшились.

Для начала мирных переговоров Украина должна пойти на уступки России. Такое мнение высказала немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире местного телеканала Tagesschau. Иностранный эксперт пояснила свою точку зрения, отметив, что позиция киевского режима и стран коллективного Запада на сегодняшний день гораздо хуже, чем фиксировалось два года назад. При этом тезис, о котором международные союзники всегда говорили, не подтверждается. Речь идет о том, что якобы при поставках оружия натовского образца ВСУ переговорная позиция Украины улучшится. Сара Вагенкнехт уверена, что произошел обратный процесс.

Во-первых, это отказ от перспективы вступления в НАТО, во-вторых, вероятны территориальные уступки. Сара Вагенкнехт, политик ФРГ

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Фото и видео: YouTube / Tagesschau