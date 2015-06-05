Сара Вагенкнехт считает, что Германии следует отстраниться от ВСУ, как это делают сейчас США и Словакия.

Украина стала бездной бочкой для коллективного Запада. Такое мнение высказала депутат немецкого бундестага Сара Вагенкнехт в эфире собственного YouTube-канала. Она напомнила зрителям шоу о том, что Европейский союз выделил киевскому режиму в качестве финансовой поддержки 85 миллиардов евро. Одновременно с этим фактом практически четверть бюджета ЕС финансируется за счет немецких налогоплательщиков. По мнению политика, ситуация происходит в той же стране, в которой ведутся дискуссии о том, может ли Берлин выделить два миллиарда евро на помощь бедным детям. Местная законодательница добавила, что американцы постепенно отстраняются от киевского режима, а некоторые европейские страны, например Словакия, вообще отказываются передавать налоговые средства на отправку оружия для ведения ВСУ "бессмысленных боевых действий".

Мы стали вторым по величине поставщиком вооружения на Украину. За все время конфликта правительство ФРГ напрямую передало налоговых средств на сумму 24 миллиарда евро. На оружие, а также на выплаты в украинский государственный бюджет. Сара Вагенкнехт, депутат ФРГ

Депутат ФРГ раскритиковала власти за покупку СПГ у США после подрыва "Северного потока".

Фото и видео: YouTube / Sahra Wagenknecht