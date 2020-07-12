Сара Вагенкнехт считает, что подорвать "Северный поток" невозможно было без властей США.

Депутат немецкого парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт раскритиковала германское правительство за покупку сжиженного природного газа (СПГ) у США, которые, по ее оценкам, одобрили атаку на инфраструктуру "Северного потока". Это следует из видеозаявления политика, опубликованного на ее YouTube-канале по случаю предстоящей годовщины со дня подрыва трубопроводов.

Если история про Украины соответствует действительности, то насколько же мы глупы, чтобы заменить зависимость от российского газа зависимостью от гораздо более дорогого газа из США которая, по крайней мере, одобрила эту атаку и поддержала исполнителей?. Сара Вагенкнехт, депута бундестага ФРГ

Европейский политик основывается на западных материалах из СМИ о том, что за подрывом российско-германского трубопровода стояла группа из пяти украинцев. Сара Вагенкнехт обращает внимание подписчиков на видимое противоречие связанное с тем, что украинские власти пошли на этот шаг, несмотря на прямой запрет Центрального разведывательного управления США на подобные действия. При этом Вашингтон якобы заранее знал о планах киевского режима. Депутат из Германии сомневается в том, что Киев мог пойти против воли своих "ключевых и незаменимых сторонников". Законодатель приходит к выводу, что если украинцы и совершили подрыв "Северного потока" в Балтийском море, то это было бы невозможно без одобрения со стороны США.

МИД ФРГ заявил, что суверенитеты Армении и Азербайджана не должны подвергаться сомнению.

Фото и видео: YouTube / Sahra Wagenknecht

