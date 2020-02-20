В Германии неизвестный открыл стрельбу. Убито 8 человек и 5 получили ранения

Пострадавшие в критическом состоянии.

В немецком городе Hanau неизвестный открыл стрельбу в двух кальянных барах.

ЧП произошло в ночь на четверг 20 февраля. Мужчина начал стрелять по посетителям кальянной. В одном баре он застрелил 5 человек, во втором 3 человек. Затем сел в машину, поехал в центр и продолжил стрелять по людям. 5 человек получили серьезные огнестрельные ранения, они госпитализированы и находятся в критическом состоянии.

Чуть позднее появилась информация, что стрелка удалось задержать, но задержанный не имел отношения к массовому убийству. Полиция города полагает, что стрелок действовал в одиночку, его мотивы неизвестны.

Чуть позднее появилось сообщение от местной полиции: стрелок найден у себя дома мертвым. Рядом с ним лежало еще одно тело. Подробности не сообщаются.

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