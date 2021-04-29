В Генштабе подвели итоги проверок боеготовности армии России

В учениях приняли участие более 300 тысяч российских военнослужащих.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал о результатах проверок боевой готовности подразделений армии. Об этом сообщает официальный сайт Минобороны страны.

По его словам, в мероприятии приняли участие более 300 тысяч российских военнослужащих и 35 тысяч единиц спецтехники, а также 180 кораблей и 900 летательных аппаратов. Продолжительность учений составила около двух недель. Герасимов уточнил, что военные оттачивали свои навыки на 101 полигоне на всей территории России.

Начальник Генштаба обратил внимание, что конечной целью данных мероприятий была оценка реального состояния всех органов российской армии. План масштабных учений был утвержден министром обороны России Сергеем Шойгу.

По словам Герасимова, войска вернутся в места постоянной дислокации к 1 мая.

Ранее Минобороны России и Узбекистана подготовили программу партнерства.

Видео: Минобороны России