В Генконсульстве Финляндии уведомили, что срок оформления шенгена увеличится

Петербуржцы будут дольше ждать из-за праздника.

В Генконсульстве Финляндии рассказали, что для петербуржцев срок получения шенгенской визы незначительно увеличится. Оформить документ можно будет за 13 дней. Более длительный срок коснется тех заявителей, которые подали данные с 25 по 29 ноября.

Те, кто подал документы на этой неделе, не получат визу ранее, чем 5 декабря. Однако задержки могут быть связаны с тем, что 6 декабря отмечается памятная дата - День независимости Финляндии. Уже с 29 ноября срок ожидания увеличится до 12 декабря.

В ведомстве добавили, что из-за ажиотажа перед новогодними праздниками, подавать документы на шенгенскую визу следует заранее.

Ранее Piter.tv писал о том, что Финляндия начнёт выдавать петербуржцам визы на 5 лет.

Фото: Piter.tv

