В Генконсульстве Финляндии рассказали о режиме работы в праздники

Специалисты объяснили, в какие дни можно будет подать документы.

В Генеральном консульстве Финляндии рассказали о режиме работы в новогодние и рождественские праздники. Тем жителям города, которые хотят в ближайшее время оформить шенгенскую визу, стоит знать о расписании ведомства. Заявление не будут приниматься с 24 по 26 декабря. В эти дни в Финляндии отмечается католическое Рождество. Также подать документы нельзя будет 1,2,6 и 7 января 2020 года.

Также режим работы изменится и в визовом центре по улице Марата. Там будут принимать заявления на визу до 14 часов 31 декабря. Далее учреждение будет функционировать только 3 и 6 января следующего года. В эти дни обратиться за поддержкой в оформлении можно будет с 8 до 12 часов. После праздников центр продолжит работу по штатному расписанию (с 8 января).

Ранее генконсульство Эстонии: петербуржцы смогут подать заявление на визу за 6 месяцев до поездки.

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