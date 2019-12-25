В Гатчинском районе безработный избил и ограбил 67-летнюю пенсионерку

Он дома забрал 100 тысяч рублей, ноутбук, золотой крестик, постельное белье и пять фужеров.

Мужчина избил пенсионерку в ее же квартире и вынес оттуда 100 тысяч рублей, фужеры и постельное белье. Преступника уже через час удалось поймать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 1 февраля в поселке Войсковицы, 67-летняя пенсионерка сама обратилась в полицию, но уже вечером 8 февраля. Она рассказала, что входила к себе в квартиру, когда неизвестный толкнул ее вовнутрь. Незнакомец избил ее руками, а из дома забрал 100 тысяч рублей, ноутбук, золотой крестик, постельное белье и пять фужеров.

Подозреваемый 32-летний безработный был задержан в своей квартире в поселке Войсковицы. Оказалось, что мужчина уже был неоднократно судим. То, что он украл у женщины, изъяли частично.

Ранее безработный избил и ограбил курьера на 7-й Красноармейской улице.

Фото: Piter.tv