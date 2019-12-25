Безработный избил и ограбил курьера на 7-й Красноармейской улице

Пострадавшая была вынуждена обратиться в травмпункт.

Накануне в полицию Петербурга поступила информация о разбойном нападении на 26-летнюю девушку, работающую курьером в службе доставки "Достаевский". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая принесла продукты в одну из квартир дома №15 на 7-й Красноармейской улице. Заказчик отказался платить, избил курьера и отобрал у нее сумку с продуктами. В результате девушка была вынуждена обратиться в травмпункт с ушибами головы, коленного сустава и пальца.

По подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего безработного. Его поместили в изолятор. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Лужском районе задержан подозреваемый в стрельбе из охолощённого автомата.

Фото: Piter.TV