В Лужском районе задержан подозреваемый в стрельбе из охолощённого автомата

Возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Вечером, 6 февраля, в Лужском районе задержали мужчину, который на улице несколько раз выстрелил из охолощенного пистолета. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, сообщение о стрельбе поступило около 23 часов накануне. Сотрудники полиции выяснили, что 32-летний гражданин в ходе конфликта со своей бывшей сожительницей совершил несколько выстрелов на улице из охолощенного пистолета.

В результате стрельбы пострадавших нет. Нарушителя задержали и возбудили уголовное дело по 213-й статье УК РФ (Хулиганство).

Ранее Piter.tv писал, что задержали мужчину, который ограбил ночью повара на Школьной.

Фото: Piter.tv