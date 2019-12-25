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В Лужском районе задержан подозреваемый в стрельбе из охолощённого автомата
Сегодня, 12:59
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kraratau27

В Лужском районе задержан подозреваемый в стрельбе из охолощённого автомата

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Возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Вечером, 6 февраля, в Лужском районе задержали мужчину, который на улице несколько раз выстрелил из охолощенного пистолета.  Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, сообщение о стрельбе поступило около 23 часов накануне. Сотрудники полиции выяснили, что 32-летний гражданин в ходе конфликта со своей бывшей сожительницей совершил несколько выстрелов на улице из  охолощенного пистолета.

В результате стрельбы пострадавших нет. Нарушителя задержали и возбудили уголовное дело по 213-й статье УК РФ (Хулиганство).

Ранее Piter.tv писал, что задержали мужчину, который ограбил ночью повара на Школьной.

Фото: Piter.tv

Теги: ленинградская область, оружие, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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