Задержан мужчина, ограбивший ночью повара на Школьной

Подозреваемый украл сумку с личными вещами и документами.

Задержан петербуржец, ограбивший в ночь на 4 февраля женщину на Школьной улице. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Злоумышленник украл у повара сумку с личными вещами и документами, после чего скрылся с места происшествия.

В субботу, 6 февраля, у дома по Коломяжскому проспекту полиция задержала 22-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что у сотрудницы "Газпрома" украли кроссовер за 2,2 млн рублей в Петербурге.

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