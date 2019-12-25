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Задержан мужчина, ограбивший ночью повара на Школьной
Сегодня, 12:36
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kraratau27

Задержан мужчина, ограбивший ночью повара на Школьной

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Подозреваемый украл сумку с личными вещами и документами.

Задержан петербуржец, ограбивший в ночь на 4 февраля женщину на Школьной улице. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Злоумышленник украл у повара сумку с личными вещами и документами, после чего скрылся с места происшествия. 

В субботу, 6 февраля, у дома по Коломяжскому проспекту полиция задержала 22-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что у сотрудницы "Газпрома" украли кроссовер за 2,2 млн рублей в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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ludagurn
Сегодня 12:46

Ну вот.. куда катится Мир? Люди стали даже поваров грабить!

Скоро будем грабить воду!!!

 

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