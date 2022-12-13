В Гатчине задержали водителя, который засыпал ребенка снегом

По словам следователей, 48-летний водитель видел, что на снежной насыпи играют дети и продолжал сваливать массы ближе к ним.

В Гатчине задержали водителя снегоуборочной машины, который засыпал девочку снегом. Об этом 12 января рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

По словам следователей, 48-летний водитель МБУ "Управление благоустройства и дорожного хозяйства" видел, что на снежной насыпи играют дети и продолжал сваливать массы ближе к ним. В какой-то момент под очередной снежной массой оказалась девочка. Она не смогла сама выбраться из-под снега. Ребенка откопали очевидцы.

Расследование дела продолжается. Мужчина попадает под статью о покушении на убийство малолетних общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. "а, в,е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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Фото: Piter.tv