Видео: на Рабфаковской улице обрушились потолочные перекрытия

Часть потолка уцелела, но продолжить жить в такой квартире может быть небезопасно.

В квартире на Рабфаковской улице в Невском районе частично обрушился потолок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, которая уже начала проверку.

Это произошло в одной из квартир в доме №3, корпус 4. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, представители администрации и жилищного агентства Невского района, а также управляющая организация. Они будут выяснять обстоятельства обрушения.

Еще одно обрушение потолка недавно произошло на улице Радищева. Квартиру завалило песком и бетонными блоками.

Видео: прокуратура Петербурга