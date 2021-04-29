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Видео: на Рабфаковской улице обрушились потолочные перекрытия

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Часть потолка уцелела, но продолжить жить в такой квартире может быть небезопасно.

В квартире на Рабфаковской улице в Невском районе частично обрушился потолок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, которая уже начала проверку.

Это произошло в одной из квартир в доме №3, корпус 4. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, представители администрации и жилищного агентства Невского района, а также управляющая организация. Они будут выяснять обстоятельства обрушения. 

Еще одно обрушение потолка недавно произошло на улице Радищева. Квартиру завалило песком и бетонными блоками.

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: обрушение, потолок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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