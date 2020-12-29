Прокуратура заинтересовалась обрушением потолка на Радищева

В доме ремонтировали кровлю.

Прокуратура проводит проверку после частичного обрушения потолка в жилом доме на улице Радищева, 17-19. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба ведомства.

В доме шел капитальный ремонт кровли. Обрушение произошло в перекрытиях, которые не являются объектом ремонта, причина — общее состояние дома и его эксплуатация.

В ходе прокурорской проверки будет дана всесторонняя оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда и создание безопасных условий для проживания в нем граждан. прокуратура Петербурга.

К проверке привлечены представители Жилищного комитета, администрации Центрального района, подрядной организации и управляющей компании. О пострадавших в результате обрушения не сообщается.

Видео: прокуратура Петербурга