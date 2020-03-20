  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фонд капремонта прокомментировал дыру в квартире на Радищева
Сегодня, 20:48
90
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Фонд капремонта прокомментировал дыру в квартире на Радищева

0 0

Обрушение произошло в перекрытиях, которые не являются объектом ремонта, причина — общее состояние дома и его эксплуатация.

В квартире на Радищева, 17-19, появилась дыра. В Фонде капремонта сообщили, что в ближайшее время ее устранят, пишет "Фонтанка". 

Жительница Анна рассказала, что инцидент произошел около недели назад. Во время ремонта кровли в потолке появилась огромная дыра. В Фонде добавили, что на адресе идёт ремонт кровли, выполняет компания "ТВК-Инжиниринг". Обрушение произошло в перекрытиях, которые не являются объектом ремонта, причина — общее состояние дома и его эксплуатация. Отмечается, что в короткие сроки дыру устранят "силами исполнителя работ". 

Фото: Piter.tv
 

Теги: дом, дыра, капремонт, радищева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии