Фонд капремонта прокомментировал дыру в квартире на Радищева

Обрушение произошло в перекрытиях, которые не являются объектом ремонта, причина — общее состояние дома и его эксплуатация.

В квартире на Радищева, 17-19, появилась дыра. В Фонде капремонта сообщили, что в ближайшее время ее устранят, пишет "Фонтанка".

Жительница Анна рассказала, что инцидент произошел около недели назад. Во время ремонта кровли в потолке появилась огромная дыра. В Фонде добавили, что на адресе идёт ремонт кровли, выполняет компания "ТВК-Инжиниринг". Обрушение произошло в перекрытиях, которые не являются объектом ремонта, причина — общее состояние дома и его эксплуатация. Отмечается, что в короткие сроки дыру устранят "силами исполнителя работ".

Фото: Piter.tv

