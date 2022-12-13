В Гатчине ребенка завалило снегом из ковша уборочной машины

Прохожие быстро откопали его лопатами и руками.

В Гатчине ребенка засыпало снегом из ковша снегоуборочной машины. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Об этом 11 января рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Ленобласти.

Инцидент произошел в среду. Очевидцы сообщают, что ребенок катался со снежной горки, когда на него вывалили снег. Прохожие быстро откопали его лопатами и руками. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее на Рабфаковской улице обрушились потолочные перекрытия. Часть потолка уцелела, но продолжить жить в такой квартире может быть небезопасно.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу