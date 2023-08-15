Игорь Костюков оценил тренировки, которые СШа проводят вне своей страны.

Объем поставок американских вооружений в страны Азиатско-Тихоокеанского региона достиг за последние 7 лет 86 миллиардов долларов. Этот показатель составляет 36% от общего объема военного экспорта со стороны американцев. Соответствующее заявление в рамках выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал начальник главного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Белый дом последовательно накачивает вооружениями американского производства. Суммарная стоимость соответствующих контрактов за последние 7 лет достигла 86 миллиардов долларов. Игорь Костюков, начальник ГУР

Эксперт уточнил, что количество мероприятий оперативной и боевой подготовки американских вооруженных сил в регионе АТР увеличивается. В 2019 году Вашингтон провел 70 военных учений и тренировок, а в 2022 году - уже 85. Этот показатель составляет 32% от общего числа мероприятий боевой подготовки, проводимых за пределами США.

Глава ГРУ обвинил США в давлении на страны АТР.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда