Игорь Костюков оценил попытки США получить от Вьетнама, Камбоджи, Таиланда военную помощь для ВСУ.

Американские власти ставят перед странами Азиатско-тихоокеанского региона условия: либо принять сторону коллективного Запада, либо оказаться под санкциями. оответствующее заявление в рамках выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал начальник главного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков. Эксперт заметил, что Вашингтон отказывает "целенаправленное действие" на Вьетнам, Камбоджу, Таиланд ради того, чтобы затянуть региональный конфликт между Киевом и Москвой. По мнению специалиста, США хотят добиться от этих государств военных поставок бронированной техники и припасов советского производства для ВСУ.

Администрация США намеренно противопоставляет государства АТР России и Китаю. В частности, США, игнорируя свою ключевую роль в эскалации украинского конфликта и напряженности вокруг Тайваня, ставят перед странами АТР условия: либо принято сторону Запада, либо в противном случае оказаться в фокусе американских санкций. Игорь Костюков, начальник ГУР

Начальниу ГУР уточнил, что Республика Корея пошла на передачу американской стороне и решила передать 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов киевскому режиму, большая часть из которых уже доставлена ВСУ.

США вовлекают Южную Корею в свое ядерное планирование, заявили в ГРУ.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда