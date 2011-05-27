Игорь Костюков оценил планы Вашингтона по АТР.

Американская администрация фактически вовлекает Южную Корею в свое ядерное планирование. Соответствующее заявление в рамках выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал начальник главного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Вашингтон фактически вовлекает в ядерное планирование Республику Корея, в столице которой в июле текущего года состоялось первое заседание американо-корейской группы по ядерным вопросам. Игорь Костюков, начальник ГУР

США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов, заявили в ГРУ.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда