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США вовлекают Южную Корею в свое ядерное планирование, заявили в ГРУ

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Игорь Костюков оценил планы Вашингтона по АТР.

Американская администрация фактически вовлекает Южную Корею в свое ядерное планирование. Соответствующее заявление в рамках выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал начальник главного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Вашингтон фактически вовлекает в ядерное планирование Республику Корея, в столице которой в июле текущего года состоялось первое заседание американо-корейской группы по ядерным вопросам.

Игорь Костюков, начальник ГУР

США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов, заявили в ГРУ.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда

Теги: генштаб, гру, игорь костюков, минобороны, южная корея, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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