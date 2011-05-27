США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов, заявили в ГРУ

Игорь Костюков оценил угрозы, которые США создают в регионе АТР.

Американские власти намерены создать на территории Азиатско-тихоокеанского региона сеть подконтрольных себе военный альянсов для того, чтобы сдерживать Россию и Китай. Соответствующее заявление в рамках выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал начальник главного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков. По мнению аналитика, сейчас Вашингтон стремится переформатировать АСЕАНоцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов.

Опасаясь крепнущих стратегических российско-китайских связей, Вашингтон приступил к реализации в АТР курса на интегрирование и сдерживание Москвы и Пекина. Для противодействия тандему России и Китая. Игорь Костюков, глава ГРУ

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Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда