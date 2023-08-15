Глава СВР оценил запрещающую политику в сфере СМИ на Западе.

Коллепктивный Запад, стремясь пресечь распространение неугодных ему точек зрения, которые публично озвучивают российские информационные агентства RT и Sputnik, а также небольшие медиаресурсы, докатился до запрета декодеров и спутниковых тарелок. Соответствующее заявление в ходе выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

У себя дома американцы и европейцы жестко пресекают распространение любых альтернативных точек зрения, подрывающих господствующий нарратив. Отключают и ставят под санкции не только имеющие масштабную аудиторию информационные агентства RT и Sputnik, но даже небольшие медиаресурсы, противостоящие лживому западному официозу. Сергей Нарышкин, глава СВР

Эксперт добавил, что в ряде наиболее оголтелых русофобских стран даже введена ответственность к гражданам за просмотр объявленного незаконным журналисткого контента.

Нарышкин рассказал о значении БРИКС для многополярного мира.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда