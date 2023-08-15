Глава СВР сравнил мир со строительством здания.

Объединение БРИКС (Межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) станет "кирпичами" в фундаменте свободного и равноправного многополярного мира. Соответствующее заявление в ходе выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Специалист заметил, что на текущий момент само бытие как бы подмигивает англосаксонским представителям, так как к формированию многополярного мира скоро добавятся новые полюса и "кирпичи", а здание будет крепнуть и защищать права народов на их суверенитет, идентичность.

Большой потенциал с точки зрения формирования справедливой и демократичной архитектуры международных отношений у такой структуры, как БРИКС. Думаю, не случайно эта аббревиатура на английском языке слышится как слово "кирпичи". Сергей Нарышкин, глава СВР

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Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда