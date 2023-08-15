Сергей нарышкин прокомментировал вседозволенность Запада.

Киевская власть на Украине физически уничтожают каноническую православную церковь, так как для Запада нет красных линий в этом вопросе. Соответствующее заявление в ходе выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. При этом чиновник полагает, что Вашингтон и Брюссель позиционируют себя как поборник религиозной свободы и вседозволенности. По мнению руководителя СВР, в Евросоюзе и США разрешено практически все до спиливания христианских крестов, сжигания Корана, святотатствования

Чего действительно нельзя - так это защищать свою веру, относиться к ней серьезно. В эпоху крушения старых идеологий и борьбы за новый мировой порядок традиционные религии являются источником силы и суверенитета людей, стран и народов, а значит они должны быть ликвидированы. Сергей Нарышкин, глава СВР

Эксперт полагает, что коллективный Запад руками киевской хунты дает общественности в мире понять, что красные линии в этом вопросе для него полностью отсутствуют. Сергей Нарышкин заметил, что украинские власти составляют расстрельные списки, в которые граждане попадают из-за того, что не хотят предать истинную веру ради угоды еретикам. По словам специалиста, аналогичная агрессивная политика со стороны США и их международных союзников проводится на территории Латинской Америки, Азии и Африки и Азии.

Нарышкин прокомментировал заявления МУС о спасении детей.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда