Глава СВР оценил реакцию МУС на украинский кризис и трагедию Донбасса.

Международный уголовный суд не замечает убийства несовершеннолетних граждан Донбасса киевским режимом, однако, обезумев, называет преступлением спасение Россией детей из зоны боевых действий. Соответствующее заявление в ходе выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

МУС настолько обезумел, что называет спасение детей из зоны боевых действий преступлением, при этом он в упор не замечает убийство детей Донбасса, ставших жертвами бомбардировок украинских неонацистов. Сергей Нарышкин, глава СВР

Эксперт пояснил, что с 2014 года и до начала российской специальной военной операции только на территории Донецкой народной республики, по официальным данным, погибли 4374 человека. В этом списке оказался 91 ребенок. Однако эти факты остались для коллективного Запада незамеченными.

Нарышкин назвал главную проблему США.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда