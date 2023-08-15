Нарышкин назвал главную проблему США

Глава СВР оценил политику Вашингтона.

.Главная проблема США - их стремительно растущая оторванность от реальности. Соответствующее заявление в ходе выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Эксперт подчеркнул, что Вашингтон стремится заставить другие страны мира поверить в то, что уже и сам не верит. По мнению чиновника, невозможно совмещать моральное лидерство и мессианство вместе с цинизмом и лицемерием.

Американская элита уже давно живет в известном ей одном радужном мире, Соединённые Штаты по-прежнему безраздельно хозяйничают на планете и обладают исключительным правом надзирать и наказывать. Сергей Нарышкин, глава СВР

Эксперт добавил, что уровень непредсказуемости ситуации в мире растёт с учётом агрессивно разрушаемых коллективным Западом фундаментальных норм человеческой морали, права и религий. Сергей Нарышуин заметил, что факты вопиющего уровня коррупции в семье самого президента США Джо Байдена "стали притчей".

Нарышкин предрек Западу печальный конец.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда