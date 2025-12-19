Юрий Ушаков рассказал о том, что будет представлять Россию на встрече с украинской и американской делегациями в ОАЭ.

Начальник Главного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков возглавит переговорную группу, которая прибудет для рабочих контактов с американской и украинской делегациями. Соответствующий комментарий помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков сделал журналистам в ходе брифинга, проведенного по результатам переговоров в Москве с представителями вашингтонской администрации. Чиновник из Кремля пояснил, что наши эксперты уже направились в Абу-Даби. Кроме адмирала, интересы России будут представлять руководители министерства по обороне.

Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. <...> В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым. Юрий Ушаков, помощник президента РФ

Напомним, что сегодня в столице ОАЭ состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. В четверг, 22 января, специальный посланник США Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум находились в Кремле для диалога с Владимиром Путиным. Встреча между сторонами длилась около 3 часов 39 минут.

Ушаков назвал встречу Путина и Уиткоффа полезной.

Фото: Kremlin.ru