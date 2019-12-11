В ГИБДД просят водителей не ездить на грани нештрафуемого скоростного порога

Это сказывается на безопасности дорожного движения.

В ГИБДД просят водителей не ездить на грани превышения нештрафуемого скоростного порога. Речь идет о превышении скорости на 19 км/ч. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на Михаила Черникова.

Мнение, что можно использовать нештрафуемые 19 км/ч, недопустимо. Такого не должно быть на дорогах прокомментировал эксперт

Чиновник считает, что запрещающие знаки должны восприниматься участниками движения однозначно. Сейчас безопасность на дорогах является приоритетом для ГИБДД. Она становится важной социально-экономической целью для государства. Владимир Путин указал на необходимость воспитания культуры вождения в автомобилистах. Вопрос обсуждался в рамках заседания Президиума Государственного совета. В результате кампания "Однозначно" стала частью национальной программы "Безопасные и качественные дороги".

Ранее Piter.tv писал о том, что за текущий год в Петербурге задержали более 4,3 тысячи пьяных водителей.

Видео: YouTube/autoee, ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ, Bataysk