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За текущий год в Петербурге задержали более 4,3 тысячи пьяных водителей
Сегодня, 10:41
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IRINA_CHALKINA

За текущий год в Петербурге задержали более 4,3 тысячи пьяных водителей

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Сотрудники Госавтоинспекции в ночь на 7 декабря и на 21 декабря снова проведут рейды.

В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что за текущий год в Петербурге задержали более 4,3 тысячи пьяных водителей. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по городу на Неве и Ленобласти.

Как оказалось, сотрудники Госавтоинспекции снова проведут рейды. Нарушителей будут искать 7 и на 21 декабря. Отмечается, что штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения составляет 30 тысяч рублей. Кроме того, недобросовестного водителя  лишат прав от 1,5 до 2 лет. 

По данным ГИБДД, в Ленобласти в 2019 году  остановлено всего 2894 пьяных водителя. 

Ранее мы сообщали о том, что водитель Audi, который устроил массовое ДТП, за 2019 год привлекался к административной ответственности 105 раз.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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