В этот раз в отношении 42-летнего водителя вынесено 5 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что водитель Audi, который устроил массовое ДТП, за 2019 год привлекался к административной ответственности 105 раз за превышение скорости. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В этот раз в отношении 42-летнего водителя вынесено 5 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

"По ст.12.8 ч.1 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения), ст.12.3 ч.1 КоАП РФ (управление ТС лицом, не имеющим при себе документов на право управления им), ст.12.24 ч.2 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней степени тяжести вреда здоровью потерпевшему), ст.12.33 КоАП РФ ( повреждение дорог, дорожных сооружений...), ст.12.37 ч.2 КоАП РФ (управление ТС без полиса ОСАГО)", — сказано в сообщении.

Напомним, по предварительным данным, водитель за рулём Audi А7 двигался по второму ряду, затем столкнулся со стоящим перед пешеходным переходом Мерседесом. От удара Ауди наехал на препятствие и затем по касательной задел ещё 11 автомобилей. Травмы средней степени тяжести получили 25-летняя девушка и 42-летний мужчина.

Ранее мы сообщали о том, что по новой информации от отдела пропаганды ГИБДД, водитель Audi A7, которая влетела в 12 машин в Выборгском районе, был пьян.

Фото:Piter.TV