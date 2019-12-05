Подробности масштабной аварии с Audi A7: водитель был пьяный

В его организме нашли 0,518 мг/л алкоголя.

По новой информации от отдела пропаганды ГИБДД, водитель Audi A7, которая влетела в 12 машин в Выборгском районе, был пьян. При освидетельствовании в его организме нашли 0,518 мг/л алкоголя.

Отметим, что ранее заявлялось, что за рулем автомобиля находилась 25-летняя девушка. Позже в ГИБДД заявили, что виновником аварии является 42-летний мужчина.

Напомним, по предварительным данным, водитель за рулём Audi А7 двигался по второму ряду, затем столкнулся со стоящим перед пешеходным переходом Мерседесом. От удара Ауди наехал на препятствие и затем по касательной задел ещё 11 автомобилей. Травмы средней степени тяжести получили 25-летняя девушка и 42-летний мужчина.

Piter.TV пообщался с автоюристом Дмитрием Булавиным и выяснили, какие санкции могут последовать в отношении водителя, которого признают виновником ДТП.

Видео:Piter.TV