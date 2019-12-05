Юрист: с виновника массового ДТП на Выборгском шоссе могут потребовать возмещения ущерба

Сегодня в СМИ и соцсетях с самого утра обсуждают ДТП с автомобилем Audi А7, который врезался в Mercedes, а потом по касательной задел ещё 11 автомобилей. Поговорили с автоюристом Дмитрием Булавиным и выяснили, какие санкции могут последовать в отношении водителя, которого признают виновником ДТП.
По словам эксперта, с виновника, действительно, могут потребовать возместить приченённый ущерб.
Надо смотреть, был ли оформлен полис ОСАГО, полис ДАГО, какой лимит расширения и возмещения. Я понял, что некоторым автомобилям нанесён значительный ущерб. В общем, нужно смотреть по лимиту ущерба и что за ДАГО было. ОСАГО-то покрывает каждому (максимально) по 400 тысяч, а всё, что сверху – это уже могут потребовать с виновника,
– отметил Дмитрий Булавин
Юрист пояснил, что так как автомобиль Audi А7 был подменным (на время ремонта ТС владельцев), то в автосалонах могли оформить всевозможные страховки на подобные случаи.
Я не знаю, на какую сумму было оформлено ДАГО, но эта страховка покрывает свыше лимита ОСАГО. Но опять же оно может покрыть не всю сумму ущерба. ДАГО покрывает только лимит, он мог быть и 400, и 600 тысяч, а может быть это вообще всё не оформляли и было только Каско,
– подытожит Булавин
Справка:
ДОСАГО (ДАГО) – Добровольное Автогражданское Страхование Ответственности. Данная страховая программа является расширенной версией стандартного ОСАГО, с тем отличием, что оно приобретается на усмотрение автовладельца.
ОСАГО – обязательная для каждого водителя страховка. Страховой полис покрывает ответственность водителя перед другими участниками дорожного движения. Другими словами, в случае ДТП страховая компания виновника покроет ущерб, нанесенный имуществу и здоровью пострадавшей стороне.
Каско – это страхование транспортного средства (ТС) на случай его повреждения или угона. Страховкой каско можно воспользоваться, даже если автомобиль или, мотоцикл пострадали по вине владельца.
ГИБДД: за рулём Audi, которая зацепила 12 машин на Выборгском шоссе, находился мужчина. Протаранившая 12 машин Audi попала на видео после ДТП.
Видео: Piter.TV; ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Hank Moody)
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